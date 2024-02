Niederfischbach

Turnhalle am Rothenberg wird zum Saloon: Pfadfinder Niederfischbach begeistern mit zwei Karnevalssitzungen

An gleich zwei Abenden, am Samstag und Rosenmontag, zog es Närrinnen aus nah und fern in die Turnhalle am Rothenberg. Die Pfadfinder hatten wieder zu ihrer beliebten Karnevalssitzung geladen.