Haushalt 2024/25 in Gebhardshain verabschiedet: Kindertagesstätte bekommt eine Photovoltaikanlage

i Der Brunnen am Festplatz in Gebhardshain ist schon länger außer Betrieb. Nun soll er abgebaut werden. Foto: Thomas Leurs

Der Doppelhaushalt 2024/25 der Ortsgemeinde Gebhardshain kann sich im Großen und Ganzen sehen lassen. Neue Schulden müssen nicht gemacht werden, die Hebesätze bleiben, wie sie sind. In der Ortsgemeinde stehen in den kommenden zwei Jahren einige Punkte an.