Plus Kreis Altenkirchen B8-Umgehungen: Warum der Kreistag Altenkirchen jetzt die Spur wechselt Von Markus Kratzer i Rund 60 Vertreter der „Bürgerinitiative gegen Ortsumgehungen B 8“ haben im Vorfeld der Kreistagssitzung auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht – in Unterstützung des Antrags der Grünen nach Alternativen zu dem geplanten Ausbau der Bundesstraße 8 zu suchen. Foto: BI/Marein Osten-Sacken Braucht das AK-Land einen Ausbau der Bundesstraße 8 mit Ortsumgehungen in Kircheib, Weyerbusch und Helmenzen? Eine Frage, die jetzt den Kreistag Altenkirchen beschäftigt hat. Werden jetzt die verkehrspolitischen Karten noch einmal neu gemischt? Lesezeit: 4 Minuten

Die Verbesserung der Ost-West-Verbindung von Bonn/Siegburg durch den Westerwald in den Raum Gießen/Wetzlar ist seit Jahren ein verkehrspolitischer Dauerbrenner. Als in diesem Zusammenhang auch Ortsumgehungen entlang der viel befahrenen Bundesstraße 8 in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen wurden, gab es im AK-Land ein überwiegend positives Echo. Mittlerweile haben sich das Meinungs- ...