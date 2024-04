Plus Region Vertrauensposition ausgenutzt: Lehrer aus Oberbergischem Kreis für jahrelangen Missbrauch bestraft Von Leif Kubik i Ein 41-Jähriger musste sich unter anderem wegen Taten in Morsbach und im Kreis Altenkirchen verantworten. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa Ein früherer Vertrauenslehrer ist am Freitagmittag wegen sexuellen Missbrauchs an drei früheren Schülern vor dem Landgericht Bonn zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Außerdem muss der Lehrer einem der Opfer 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Darauf hatten sich der frühere Schüler und sein Lehrer im Rahmen einer sogenannten Adhäsionsklage geeinigt. Lesezeit: 2 Minuten

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 57-Jährige sich in einem knapp 18 Jahre währenden Zeitraum mindestens 13 Mal an den Kindern und Jugendlichen vergangen hat. Der Mann, der an einem Internat im südlichen Oberbergischen Kreis, unweit der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz als Lehrer beschäftigt war, hatte auf ...