Nach Überfall auf 80-Jährige in Wissen: Polizei veröffentlicht Videoaufnahmen des Täters

Wer hat am Morgen des 18. April eine 80-jährige Wissenerin in ihrer Wohnung in der Rathausstraße überfallen und mit einem Messer bedroht? Eineinhalb Wochen nach der Tat, die in der Siegstadt Bestürzung ausgelöst hat, fahndet die Polizei weiterhin mit Hochdruck nach dem Täter und hat ihre Bemühungen nun noch einmal intensiviert. Bislang veröffentlichte Fotos des Täters wurden im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung um ein Video ergänzt.

„Dabei handelt es sich um einen Zusammenschnitt verschiedener Überwachungskameras rund um den Tatort, der den Täter aus unterschiedlichen Perspektiven sowohl vor als auch nach der Tat zeigt“ berichtet die Polizei. Zu sehen ist unter anderem, wie der korpulente Mann mit einer Kapuze über dem Kopf und mit einer Plastiktüte in der Hand eine Treppe hinuntergeht sowie wie er später im Laufschritt offenbar flüchtet und sich dabei mehrfach umschaut.

Gegen 9.45 Uhr am 18. April, einem Donnerstag, hatte sich der Täter Zugang zu der Wohnung der 80-Hährigen verschafft, sie mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. So erlangte er unter anderem eine EC-Karte samt PIN, mit der er in der nahegelegenen Filiale der Westerwaldbank, ebenfalls in der Rathausstraße Bargeld abhob. Anschließend flüchtete der Täter. Anschließend setzte der Täter seine Flucht in unbekannte Richtung fort. Die Geschädigte erlitt einen Schock, blieb ansonsten jedoch unverletzt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Täter vor der Tat im Bereich des Norma-Marktes aufgehalten hat. Nach der Tat ist der Täter im Außenbereich des Bahnhofs gesehen worden.

Die Kriminalpolizei Betzdorf bittet die Bevölkerung auch weiterhin um Hinweise unter Telefon 02741/9260 oder per E-Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Das Video sowie Fotos des Täters sind zu finden unter ku-rz.de/raubwissen