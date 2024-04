Plus Altenkirchen

Konzert in Altenkirchener Christuskirche: Funkelndes Blech und virtuose Tastenkunst

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Akustisch und optisch ein Genuss: das Trio Festivo mit (von rechts) Michael Frangen, Marion Kutscher und Hans-André Stamm begeisterte das Publikum mit einer schwungvollen Reise in die Musik des Barocks und zu den „grünen Inseln“ England und Irland. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Es sollte die erste und pompöseste Open-Air-Generalprobe in der Geschichte Englands überhaupt werden: Nicht weniger als 24 Oboen, neun Hörner, neun Trompeten, zwölf Fagotte, Kontrafagott und drei paar Kesselpauken umfasste das Orchester, als Georg Friedrich Händel im Jahr 1749 seine „Music for the Royals Fireworks“ anlässlich des „Friedens von Aix-La-Chapelle“ vor Tausenden von Zuschauern aufgeführte.