Plus Weibern Museum in Weibern vor 25 Jahren eröffnet: Großer Bahnhof für die Steinmetztradition Von Hans-Josef Schneider i Ein letzter Blick in die Technik des letzten Jahrhunderts ermöglichte der Besuch in der ehemaligen Bohrerfabrik Herbertz. Foto: Hans-Josef Schneider „Hier sitzen wir genau an der Stelle, wo früher die Schienen der Brohltalbahn verliefen“, informierte Hermann Hilger, gelernter Steinmetz und ein Weiberner Urgestein, seine Tischnachbarn und steckte sich genussvoll ein weiteres Stück vom leckeren Kuchen in seinen Mund. Anlass zum Genießen gab es noch öfter bei der 25-Jahr-Feier des Steinmetzbahnhofs. Lesezeit: 3 Minuten

So etwa bei den beiden Pizzabäckern aus Kempenich, denen bei ihrer vortrefflich organisierten Teamarbeit gern über die Schultern geschaut wurde, ehe das fertige Produkt aus dem Steinofen herausgeholt und an die wartende Kundschaft weitergereicht wurde. Optisch genießen durften die Besucher, die im Laufe des Tages in ständig wachsender Zahl die ...