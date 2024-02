Plus Remagen Kita, Rheinhalle, IGS und Kulturwerkstatt: Stadt Remagen sammelt Wasserschäden Ein Unglück kommt selten allein: Die Stadt Remagen hat in mehreren ihrer Gebäude akute Probleme mit Wasser. Es bahnt sich seinen Weg, wo es nicht hingehört. Von Christian Koniecki

Die Pechserie der Stadt Remagen mit ihren Liegenschaften und dem Element Wasser begann schon vor längerer Zeit. Im Januar 2022 zeigten sich in der Küche des erst im Jahr zuvor eröffneten Anbaus der Kindertagesstätte Pusteblume in Kripp Risse an einer verfliesten Wand. Wie sich später herausstellte, war beim Einbau der ...