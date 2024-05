Vorgefahren im Kurpark von Bad Breisig: Oldtimer ziehen alle Blicke auf sich

Anzeige

Oldtimerfans von nah und fern strömten in den Kurpark, um die antiken Autos, Unimogs und Traktoren zu bestaunen. Unter anderem waren mehrere Isetta, Minicouper, Fiat 500, Fiat Spider, 356er-Porsche, verschiedenste Modelle von Mercedes-Benz, BMW, Citroën, VW Käfer und viele weitere Modelle dabei. Das älteste Fahrzeug – ein 70 Jahre alter Mercedes Benz – stammte aus dem Rhein-Sieg-Kreis.

Mercedes mit Geschichte

Ein besonders geschichtsträchtiges Fahrzeug konnte Schäfer selbst präsentieren: ein dunkelblauer Mercedes-Benz 190 SL aus dem Jahre 1952. Geschichtsträchtig deswegen, weil es bei eingeweihten Oldtimerfans als sogenanntes Nitribitt-Auto bekannt ist. Ein solches Modell fuhr in den 1950er-Jahren die berühmte Prostituierte Rosemarie Nitribitt aus Mendig, deren Leben sogar verfilmt wurde.

Die gezeigten Fahrzeuge stammten von Besitzern und Oldtimerklubs aus Andernach, dem Kreis Ahrweiler, Ennepetal sowie dem Rhein-Sieg-Kreis. „Man kennt sich halt in der Szene“, so die Organisatoren, und so gelang es ihnen schnell, viele begeisterte Aussteller in den Kurpark zu locken. Das tolle Wetter und die vielen Besucher motivierten sogar den einen oder anderen zufällig vorbeikommenden Sonntagsausflügler, seinen Veteranen auch spontan in Bad Breisig zu präsentieren.

Benzingespräche sind Kult

Aber nicht nur Aussteller aus dem Umland waren dabei, auch aus Bad Breisig konnten Sammlerstücke bestaunt werden. Jürgen Schäfer und Kamil Golub selbst zeigten zehn Fahrzeuge. Mit viel Aufwand und Herzblut renovieren die beiden schon seit Jahren verschiedenste Modelle und sind damit eine Größe in der Szene. Aber auch Erdal Altintop und Wolfgang Jaeckert aus der Quellenstadt konnten stolz ihre alten Schätze präsentieren.

Aber was wäre ein Oldtimertreffen ohne die in Fachkreisen genannten Benzingespräche? Die Anwesenden tauschten sich aus über Motorstärken, Bauteile, Instandhaltung, Herkunft und Reparaturkosten. Veranstalter, Aussteller sowie Besucher waren sich am Ende der Veranstaltung einig: „Es war ein tolles Treffen, das hoffentlich im nächsten Jahr wiederholt wird.“ red