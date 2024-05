Einst komplett demoliert, jetzt erneut eingeweiht: Erste Bälle rollen über neuen Kunstrasenplatz in Leimersdorf

Der Sportplatz Leimersdorf wurde im Zuge der Fluthilfe im Juli 2021 von der Kreisverwaltung Ahrweiler durch das Aufstellen von vier großen Zelten beansprucht. Diese Zelte dienten zu Beginn im Evakuierungsfall bei weiteren Starkregenfällen nach dem 14. und 15. Juli 2021 als Notunterkunft und wurden in der weiteren Nutzung überwiegend von Hilfsorganisationen für die Übernachtung von ehrenamtlichen Hilfskräften genutzt. Die Zelte wurden beim Aufbau mit langen Erdnägeln verankert, wodurch die Kunstrasenfläche bis zur Dränage beschädigt wurde. Hier entstand ein erheblicher Schaden am Spielfeld.

Zusätzlich sind Schäden an der Zuwegung und dem Außengelände entstanden. Diese wurde durch die Fremdnutzung stark beansprucht und beschädigt. Außerdem ist es in Teilen der Zuwegung zu starken Ausspülungen durch den Starkregen gekommen. Mit weiteren, inzwischen knapp 200 Maßnahmen wurde die Sportplatzsanierung beim Wiederaufbaufonds zur Kostenerstattung angemeldet. Nach den Kostenberechnungen vom Juni 2023 wurden die Kosten für die Sportplatzsanierung auf 1.174.000 Euro und die Kosten für die Wiederherstellung der Zuwegung auf 251.000 Euro geschätzt.

Die Auftragsvergaben erfolgten Anfang Juli 2023. Der Auftrag zur Sanierung des Sportplatzes ging an die Firma Ralph Krämer GmbH aus Köln mit einem Auftragsvolumen von 1.222.413 Euro. Baubeginn war am 21. August 2023, die Fertigstellung erfolgte nun am 8. Mai 2024.

Abgerechnet ist die Baumaßnahme mit rund 1.050.000 Euro. Eine Ersparnis von rund 170.000 Euro ergab sich durch eine höhenangepasste Planung des Sportplatzes und dem teilweisen Verbleib der vorhandenen Tragschicht auf dem Platz. Dies wurde in enger Zusammenarbeit mit der Baufirma, dem beauftragten Ingenieurbüro und den Bodengutachtern geprüft und freigegeben. hb