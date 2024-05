Plus Ahrtal Nach Starkregen: Schwerpunkt in Sinzig – Ahrtal kommt glimpflich davon Von Judith Schumacher i Der Harbach in Sinzig ist über das Ufer getreten und hat den Harbachpark überflutet. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Im Gegensatz zu anderen Teilen in Rheinland-Pfalz ist das Ahrtal noch glimpflich davongekommen nach den starken Regenfällen am Wochenende. Trotzdem war die Feuerwehr gefordert. Lesezeit: 2 Minuten

Am Samstag überflutete in Sinzig der Harbach den kleinen Park an der historischen Stadtmauer. Die Sinziger Feuerwehr war im Einzugsgebiet des Gewässers am Samstag mit allen Einheiten gemeinsam mit dem THW Sinzig im Großeinsatz. Um 12.30 Uhr drohte ein Wassereinbruch in das Schloss Ahrental. Durch das Anschwellen des Sonnenbaches war ...