Plus Kreis Bad Kreuznach Ausnahmezustand in Zweibrücken: Wehrleute aus dem Kreis Bad Kreuznach helfen im Hochwassergebiet Von Rainer Gräff i Foto: Team Medien/Katastrophenschutz Landkreis Bad Kreuznach Männer und Frauen der Feuerwehren Bad Kreuznach, Langenlonsheim und Abtweiler unterstützten Hochwassergeschädigte in Zweibrücken. Lesezeit: 1 Minute

In der Nacht zu Samstag wurden Einsatzkräfte aus dem Landkreis Bad Kreuznach zur Unterstützung der Hochwasserlage in Zweibrücken angefordert. Die eingeteilten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Kreuznach, Langenlonsheim und Abtweiler, machten sich auf den Weg nach Birkenfeld, wo sie gegen 4 Uhr zusammen mit weiteren Kräften zu einem Bereitstellungsraum in ...