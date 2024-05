Plus Ahrtal Nach einer spannenden Wahl entschieden: Annabell Stodden trägt die Krone für die Ahr Von Beate Au i Feierliche Momente bei der Proklamation der Ahrweinkönigin (von links): Katja Hermann, ehemalige Ahrweinkönigin, die Nachfolgerin Annabell Stodden, Laura Nietgen, neue Prinzessin, und die Vorgängerin Merle Kurth. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Sie sind beste Freundinnen, und beide hatten den Traum, die Krone der Ahrweinkönigin tragen zu dürfen. Doch nur eine konnte es werden. Annabell Stodden aus Rech setzte sich knapp gegen Laura Nietgen aus Dernau durch, die jetzt als Weinprinzessin zum Majestäten-Duo gehört, das im In- und Ausland für die Schätze des Ahrtals werben wird. Lesezeit: 3 Minuten

„So einen Moment werde ich nie mehr erleben, dass sich so viele Menschen mit mir über den Sieg freuen“, so Annabell Stodden kurz nach der Proklamation zur Ahrweinkönigin am Freitagabend auf dem Ahrweiler Marktplatz. Es ist dieses Gefühl der Wertschätzung, das dazu motiviert, sich ehrenamtlich für eine solche Aufgabe zu ...