Plus Schuld Erstes Treffen nach langer Pause: Traktorfreunde zeigen in Schuld ihre Schätzchen Von Werner Dreschers i Traktorfreunde zeigen in Schuld ihre Schätzchen Foto: Werner Dreschers Die Traktorfreunde Schuld haben bei ihrer jüngsten Veranstaltung signalisiert: „Wir sind wieder da.“ – so bot das Treffen Gelegenheit, sich auszutauschen und seine Fahrzeuge zu präsentieren. Lesezeit: 1 Minute

Bange Blicke zum Himmel: Sollte der Traktorklub Schuld nach mehrjähriger Pause das Revival seines Traktortreffens tatsächlich an einem völlig verregneten Pfingstwochenende erleben müssen? Schauer gab es viele, aber die gute Laune ließen sich die Teilnehmer nicht verderben. Bereits am Mittwoch trudelten die ersten Gespanne ein. Traktoren mit Wohnwagenanhänger fanden an mehreren ...