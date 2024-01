Es ist der Albtraum für jede Familie, was in der Grafschaft geschehen ist. Ein 39-Jähriger wird plötzlich und unerwartet mitten aus dem Leben gerissen. Er hinterlässt seine Frau und zwei kleine Kinder, sieben und vier Jahre alt. Eine inzwischen angelaufene Spendenkampagne und eine große Anteilnahme geben den Hinterbliebenen in dieser schweren Zeit nun zumindest ein bisschen Kraft.