Genuss im Ahrtal: Wandern und Wein im Wingert kommt gut an

Chillen im Weinberg ist noch bis Sonntag beim AhrWeinWalk in Bad Neuenahr-Ahrweiler angesagt. Bereits am ersten Tag an Christi Himmelfahrt nutzten viele das Angebot zum Genuss in den Weinbergen.

Neun Weingüter, fünf Kilometer Rundtour und eine chillige Lounge – dieses Angebot, zu dem verschiedene Ahrweiler Winzerbetriebe in Kooperation mit der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH einladen, kam bereits am ersten Tag gut an. Und die Wetteraussichten sind auch weiterhin günstig. Die Besucher konnten Weine entlang der Ahrweiler Höhenwege probieren und mit einer Wanderkarte selbst die verschiedenen Weinstände ansteuern, die rund um die Winzerkapelle Sankt Urban auf einem Rundweg platziert sind.

Am Ende des Rundwegs lädt die AlfterWalkLounge an der Winzerkapelle dazu ein, den Abend bis 22 Uhr bei Musik ausklingen zu lassen. Startpunkt des AhrWeinWalks ist der Ahrtal-Stand an der Weinlage Ahrweile Rosenthal in der Nähe des Bahnhaltepunkts Ahrweiler Markt.