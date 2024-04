Fahrbahnrisse an B267 in Mayschoß: Sperrung bleibt über Maifeiertag bestehen

Entgegen der ursprünglichen Ankündigung kann die B267 in Mayschoß am morgigen Feiertag, 1. Mai 2024, nicht für den Verkehr geöffnet werden. Grund hierfür sind Setzrisse in der Fahrbahn, die sich im Zuge der Tiefbauarbeiten gebildet haben. Das teilt die Kreisverwaltung Ahrweiler mit.

Die Ursache hierfür konnte noch nicht ermittelt werden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit muss die B267 über den Maifeiertag für den Durchgangsverkehr daher voll gesperrt bleiben.

Aktuell ist die B267 in Mayschoß zwischen der Ahrbrücke und Lochmühle aufgrund der zwingend erforderlichen Sanierung der Trinkwasserleitung an Werktagen voll gesperrt. Um die Einschränkungen für den Durchgangsverkehr und Anlieger so gering wie möglich zu gestalten, sollte die Vollsperrung an Feiertagen und Wochenenden zurückgebaut und eine halbseitige Sperrung mit Ampelschaltung eingerichtet werden. Sobald neue Erkenntnisse, insbesondere zur Dauer der erforderlichen Vollsperrung vorliegen, will die Kreisverwaltung Ahrweiler informieren. red