Die Ausgangslage am Sonntagabend war nicht ungefährlich: Schneemengen in der Eifel, wie lange nicht mehr, eine schnelle Erwärmung in der Nacht zum Montag – möglicherweise mit Regenfällen – ein Hochwasser an der Ahr, wenn auch nicht in katastrophalem Ausmaß, schien zunächst nicht unwahrscheinlich. Zum Glück kam es zunächst anders – aber warum?