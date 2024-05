Spannendes Ortsvorsteher-Duell in Koblenz-Lay: Schafft die CDU ein Comeback?

In Koblenz-Lay treten zwei Männer als Kandidaten an, die sich ohnehin für ihren Ort engagieren und gern als Ortsvorsteher die Geschickte des Moselstadtteils (weiter) lenken wollen. Ob Herausforderer Thomas Jost (CDU) oder der amtierende Ortschef Baulig (WGS) das Rennen macht, entscheiden die Layer Wähler bei der Kommunalwahl am Sonntag, 9. Juni. Foto: Katrin Steinert