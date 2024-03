Plus Koblenz

Neuendorfer im Austausch mit dem OB: Immobilien, Verkehr und das Rheinufer

Von Peter Karges

i Über den Zustand der Immobilie an der Kreuzung Herberichstraße und Hochstraße, auf dem einstmals die Gaststätte „Zum Hefje“ stand, gibt es in Neuendorf schon seit vielen Jahren heftige Beschwerden. Fotos: Peter Karges Foto: Redweb SystemUser/Peter Karges

Knapp ein Drittel aller Neuendorfer ist unter 25 Jahre alt. Damit ist der am Rhein gelegene Stadtteil von Koblenz der jüngste der Koblenzer Stadtteile. Auf seiner Rundreise durch die Koblenzer Stadtteile machte Oberbürgermeister David Langner in Neuendorf Station. Rund 30 Männer und Frauen aus dem Stadtteil waren in die Willi-Graf-Schule gekommen, um dem Stadtchef zu berichten, wo ihrer Meinung nach im Stadtteil Neuendorf der Schuh drückt.