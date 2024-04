Plus Koblenz Klamotten, Spielzeug und Trödel: Erster Ortsflohmarkt in Güls am Samstag Von Katrin Steinert i Sandra Best organisiert den ersten Dorfflohmarkt. Foto: Katrin Steinert Flohmärkte finden meist auf fest umrissenen Plätzen statt. Am Samstag wird ein ganzer Stadtteil zur Trödelzone. Die Idee dazu hatte Sandra Best. Lesezeit: 1 Minute

Zum ersten Mal findet in Güls am Samstag, 4. Mai, von 14 bis 18 Uhr ein Ortsflohmarkt statt. 125 Haushalte haben sich dafür angemeldet, wie unsere Zeitung auf Nachfrage bei Sandra Best erfahren hat. Sie hat den Flohmarkt organisiert und berichtet, dass dieser zwar von den Gülser Grünen veranstaltet wird, aber ...