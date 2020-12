Bendorf

Aktuell sind 31 Menschen in Bendorf am Coronavirus erkrankt (Stand: 13. 10). Seit Wochen steigen die Infektionszahlen in der Stadt, es gibt Fälle in Kindertagesstätten, ganze Klassen an mehreren Schulen mussten in Quarantäne. Die Stadt reagierte mit strengeren Kontrollen, stärkerer Präsenz von Ordnungsamt, Polizei und Sicherheitsdiensten, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überprüfen. Geholfen hat das offenbar nicht, denn Bürgermeister Michael Kessler hat sich nun in einem Bürgerbrief an die Bendorfer gewandt.