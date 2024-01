Plus Winningen Am Donnerstag im Fernsehen: Winninger Restaurant und Vinothek GG bei „Mein Lokal, dein Lokal“ Seit Dezember 2022 betreibt die Familie Knaudt das Restaurant im Moselort Winningen, gekocht wird feine, französische Küche. Gemeinsam mit vier anderen Gastronomen stellt sich Koch Torsten Knaudt vor die Fernsehkameras. Von Stefanie Braun

Eigentlich stehe GG in der Weinwelt für „großes Gewächs“ und somit für die absolute Spitze der Qualitätspyramide, erklärt Torsten Knaudt, doch seine Gäste lassen sich gerne was einfallen, wofür der Name seines Restaurants auch stehen könnte: Geile Gerichte, großartige Gäste, gute Gastgeber. Der 57-Jährige ist seit Dezember 2022 Koch und ...