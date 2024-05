Visitenkarte in Mendig renoviert: Bürgerbüro ist jetzt barrierefrei

Der Eingangsbereich des Rathauses der Verbandsgemeinde (VG) Mendig sei die runderneuerte Visitenkarte des Verwaltungsgebäudes, heißt es in einer Pressemitteilung des CDU-Gemeindeverbands Mendig: „Im Rahmen einer Umgestaltung wurde in den vergangenen Monaten ein barrierefreier Zugang geschaffen. Zeitgleich wurde das Bürgerbüro modernisiert und um eine zentrale Infostelle erweitert.“

Die Neugestaltung haben die Christdemokraten der VG Mendig vor Kurzem unter die Lupe genommen. „Ziel war es, das gesamte Rathaus barrierefrei zu gestalten, um die Erreichbarkeit für Bürger und Mitarbeitende mit Einschränkungen zu erleichtern. Insbesondere sollten Barrieren für den Zugang mit Kinderwägen, Rollatoren und Rollstühlen abgebaut werden“, beschrieb Jörg Lempertz, Bürgermeister VG Mendig, den Hintergrund der Maßnahme. Diese beinhaltete den Bau eines neuen, verbreiterten Eingangsbereichs mit elektrischen Schiebetüren sowie die Installation eines taktilen Bodenleitsystems bis in das Verwaltungsgebäude.

Terminabsprache nicht nötig

Die Leistungen des Bürgerbüros kann man weiterhin ohne vorherige Terminreservierung in Anspruch nehmen. Im Wartebereich im Foyer zeigt ein Bildschirm an, ob ein Mitarbeiter frei ist. Damit können ein geregelter Ablauf und die notwendige Diskretion gewahrt werden. Die Angebotspalette reicht von der Bearbeitung von Ausweisen über das An- und Abmelden bis hin zum Beantragen eines Führungszeugnisses oder Führerscheins.

SB-Terminal ist neu

Neu ist ein Selbstbedienungsterminal, das Beantragen von Ausweisdokumenten unterstützt. Ein biometrisches Foto kann direkt am Gerät aufgenommen und medienbruchfrei und qualitätsgesichert in das Behördennetzwerk übertragen werden.