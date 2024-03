Plus Mayen

Nach tödlichem Raserunfall in Mayen: Stadt wird Unfallstelle nicht nachbessern

Von Thomas Brost

i Ein Raserunfall mit tödlichem Ausgang hat Mayen im August vorigen Jahres geschockt. Jetzt liegen neue Erkenntnisse vor. Foto: Thomas Brost

Schockiert waren nicht nur viele Mayener Bürger über den tödlichen Raserunfall vom vorigen Jahr. In einer Sommernacht hatte ein junger Fahrer mit seinem Auto an der Eich einen Fußgänger überfahren, der gerade die Straße überquerte – der 50-jährige Mann war sofort tot. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse zum Unfall und über die Art und Weise, wie schnell in der Stadt gefahren wird.