Premiere in Obermendig: Erstmals steigen die „BeerVibes“

Am Freizeitweiher in Obermendig steigen im Juli im Rahmen der „Nacht der Vulkane“ erstmals die „Beer-Vibes“.

Anzeige

Musik und Genuss mit hohem Chillfaktor heißt es am Freitag, 26. Juli, teilt die VG Mendig mit. Dann steigen am Freizeitweiher in Obermendig, Hochsteinstraße, im Rahmen der „Nacht der Vulkane“ erstmals die „Beer-Vibes“. Die Gäste der Premiere können sich ab 18 Uhr auf ein Open-Air-Erlebnis mit DJ-Sound des HR1-Dancefloor-DJ Peter Baur und Bierspezialitäten freuen.

Kartenvorverkauf und Infos: Tabakwaren Blum, Poststraße 27, Modehaus Mintgen, Teichwiese 19, Internet www.ticket-regional.de/stadt-mendig, Internet www.nacht-der-vulkane.de