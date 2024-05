Plus Nickenich

Von der grünen Insel nach Nickenich: Folk vom Feinsten in der Kulturscheune

Von Elvira Bell

i Das Maurice Lennon Trio gibt am Freitagabend in der Kulturscheune inNickenich ein mit großem Applaus bedachtes Konzert. Foto: Elvira Bell

Wer am Freitagabend reif für die (grüne) Insel war und gut unterhalten sein wollte, der ging in Nickenich vor Anker. Denn mit dem Konzert des irischen Maurice Lennon Trios fand die Veranstaltungsreihe „Sagenhaft musikalisch“ in der Kulturscheune eine brillante Fortsetzung.