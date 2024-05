Aktion „Nette Toilette“: Wo man in der Mayener Innenstadt kostenlos aufs Klo gehen darf

Seit zehn Jahren gibt es in Mayen das Projekt „Nette Toilette“. Teilnehmende Betriebe stellen ihre Toilettenanlagen der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung. Wo man in der Innenstadt überall kostenlos pinkeln gehen darf.

Mehr als zehn Betriebe in Mayen machen bei dem Projekt mit. Entsprechende Aufkleber an den Betrieben machen auf die Aktion aufmerksam. Mit dabei sind:

Rathaus in der Rosengasse

Restaurant „Zum kleinen Felsenkeller“

Gelateria Fabio

Café Bistro Anderswo

Torri Restaurante

Café Dajöh

Restaurant La Piazza

Gasthaus Tonner

Bäckerei Schillinger

Highlander Scottish Pub

Restaurant Dalmacija

Stadtwerke Mayen GmbH mit der Burggarage und der City-Garage

Bistro Emil's

Die „Nette Toilette“ ist übrigens keine Mayener Erfindung. Es gibt dieses Angebot mittlerweile in vielen Städten und Gemeinden deutschlandweit sowie in der Schweiz. Entstanden ist die Idee im Jahr 2000 in Aalen.