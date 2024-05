Kruft

Kind bei Unfall leicht verletzt: Elfjähriger zwischen Fahrzeugen eingeklemmt

i Ein Rettungswagen fährt über die Autobahn. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild/dpa/Symbolfoto

Auf dem Parkplatz „Am Streitgieren“ an der A 61 in Richtung Koblenz ereignete sich am Samstag gegen 17 Uhr ein Unfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde, dies teilt die Verkehrsdirektion Koblenz mit.