Polizei verfolgt Raser in Mayen: Beamte suchen Hinweise auf Auto mit britischem Kennzeichen

Ein schwarzes 3er BMW Coupe mit britischer Zulassung – gelbes Kennzeichen – wurde der Polizei am Samstag gegen 23 Uhr im Stadtgebiet Mayen gemeldet. Dieses war mit überhöhtem Tempo unterwegs und befuhr sogar kurzzeitig die Hahnengasse unmittelbar vor der Polizeidienststelle, heißt es in der Polizeimeldung.

Der Fahrer ließ die Reifen durchdrehen und fuhr in entgegen der Einbahnstraße. Als er von den Polizisten kontrolliert werden sollte, flüchtete er und gefährdete dabei die Beamten. Er lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die Polcher Straße, über die B 262 in Richtung Mendig und schließlich über die A 61 in Richtung Köln. Das Auto konnte insbesondere wegen der rücksichtslosen Fahrweise nicht angehalten werden. Die Polizei bittet Zeugen und Personen, die eventuell gefährdet wurden, sich unter Tel. 02651/8010 zu melden. Auch Videos von besagtem Auto nimmt die Polizei entgegen. red