Auf dem Foto sind von links Dr. Ottmar Martini, Stellvertretender Vorsitzender, Pater Albert, OSB, Dr. Thomas Dyong, Präsident des LC Laacher See, Manfred Sattler, Vorsitzender des Freundeskreises der Benediktinerabtei Maria Laach, Pater Philipp, OSB und Friedhelm Seul, Sekretär des LC Laacher See zu sehen.

Auf dem Foto sind von links Dr. Ottmar Martini, Stellvertretender Vorsitzender, Pater Albert, OSB, Dr. Thomas Dyong, Präsident des LC Laacher See, Manfred Sattler, Vorsitzender des Freundeskreises der Benediktinerabtei Maria Laach, Pater Philipp, OSB und Friedhelm Seul, Sekretär des LC Laacher See zu sehen. Foto: Gerhard Wagner

Anzeige

Maria Laach ist weit über seine Grenzen hinaus ein bedeutender Ort kirchlichen und kulturellen Lebens. In diesem Sinne spendet immer auch der Lions Club Laacher See aus dem Erlös seines jährlichen Benefizkonzertes in der Abteikirche.

2000 Euro übergeben

So konnte auch in diesem Jahr von Klubpräsident Dr. Thomas Dyong ein Scheck von 2000 Euro übergeben werden. red