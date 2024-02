Plus Mendig Mendiger Bürgermeisterkandidat stellt sich vor: Achim Grün strebt einen sachlicheren Ton im Stadtrat an Sollte der eine oder andere in den nächsten Wochen und Monaten in der Vulkanstadt den Slogan „Wählt Grün“ hören, dann bezieht sich das auf die im Juni anstehende Bürgermeisterwahl, nicht auf Parteien oder Listen. Unter dem Motto „Etwas bewegen und gestalten statt verwalten“ möchte Achim Grün die Stadt voranbringen und neuer ehrenamtlicher Bürgermeister werden. Von Elvira Bell

Am Sonntag stellte der 61-jährige gebürtige Mendiger im Rahmen des Neujahrsempfangs des CDU-Stadtverbands Mendig sein Wahlprogramm und auch die 23 Kandidaten für den Stadtrat vor. Dabei handelt es sich um eine gute Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern und Menschen, die sich neu in der Politik für ihre Heimatstadt engagieren möchten. In ...