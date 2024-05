Plus Mayen

Internetseite neu gestaltet: Stadt Mayen setzt auf Online

i Die Onlinedienstleistungen ersparen teilweise den kompletten Gang zur Verwaltung. Foto: Janine Pitzen/Stadt Mayen

Wer Dienstleistungen bei der Stadt Mayen in Anspruch nehmen will, kann eine Vielzahl davon bereits online beantragen. Die dazu nötige Internetseite wurde kürzlich neu gestaltet, um die Nutzung der Dienste zu erleichtern und das bereits vorhandene Angebot deutlicher in den Vordergrund zu stellen.