Hochkarätiges Programm: Andernacher Musiktage begeistern Besucher

Von Martin Ingenhoven

i Elsa Johanna Mohr und ihr Ensemble Luah begeisterten auf Schloss Burg Namedy mit harmonischem Jazz-Gesang und vielfältigen Klängen. Foto: Ingenhoven

Schloss Burg Namedy im gleichnamigen Andernacher Stadtteil hat sich seit Jahren zu einem Juwel der Kunstpflege am Mittelrhein entwickelt. Immer wieder bieten das pittoreske Schloss und der umliegende Schlosspark im Besitz der Familie Hohenzollern Raum für Inspiration, Kunst und Musik. So auch im Rahmen der 32. Andernacher Musiktage am Wochenende.