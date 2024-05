Erich Krämer möchte Stadtbürgermeister in Münstermaifeld werden: „Münstermaifeld aufblühen lassen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Erich Krämer, ich bin 52 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Als Berufsunteroffizier leite ich eine Elektronikwerkstatt beim Zentrum für Operative Kommunikation der Bundeswehr in Mayen. Weiterhin setze ich mich als Personalratsmitglied am Standort Mayen für die Belange unserer Soldaten ein. In meiner Freizeit engagiere ich mich in der ehrenamtlichen Kinder/Jugendarbeit als Vorsitzender eines Pfadfinderstammes. Das Vereinsleben ist mir sehr wichtig.

Mein politischer Werdegang

Seit 2016 engagiere ich mich für die Wählergruppe Pro-Münstermaifeld im Ausschuss für Demographie, Gesundheit und Soziales und im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss um die Belange der Stadt.

Das sind meine Ziele als Stadtbürgermeister

Familienfreundlich heute und morgen. Ich möchte die Attraktivität von Münstermaifeld und seinen Ortsteilen stärken/ausbauen und die Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt verbessern. Münstermaifeld hat eine gute Vereinsstruktur, diese möchte ich weiter fördern, damit das „Wir“-Gefühl noch größer wird. Das Miteinander bis in den kleinsten Ortsteil ist mir wichtig.

Ein Ziel ist das Schaffen von Wohnraum und Gewerbeflächen, um die Infrastruktur zu verbessern und neue Einnahmequellen zu generieren – um wieder Handlungsfähig zu werden. Ich setze mich für ein frisches, freundliches und Zukunftsorientiertes Münstermaifeld ein. Unter dem Motto „Zukunft | einfach | machen“ möchte ich mit Ihnen gemeinsam neue Wege gehen und unser Münstermaifeld aufblühen lassen.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Stadtbürgermeister verändern?

Die Bereitstellung von Wohnraum und Modernisierung unserer Infrastruktur; die Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt (Jugendplatz/Mehrgenerationenplätze); der Erhalt/Ausbau des Freizeitbades; Förderung/Vernetzung der Vereine; Attraktivität des Tourismus steigern (Wohnmobilstellplätze); Aufbau von alternativen Energien; Ausbau von Grünanlagen für Mensch und Tier

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich muss immer helfen auch wenn ich keine Zeit habe

Das ist mein politisches Motto

„ZUKUNFT | EINFACH | MACHEN“ – „Geht nicht/gibts nicht“

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.