Gefährliche Schimmelpilze: Ring-Mitarbeiter müssen zum Lungenarzt

Aus unserem Archiv

Nürburgring

Die privaten Ring-Pächter der Nürburgring Automotive GmbH (NAG) haben ihren Mitarbeitern eine Vorsorgeuntersuchung bei einem Lungenarzt in Bad Neuenahr-Ahrweiler angeboten. Als Grund wird in dem internen Schreiben angeführt, dass man Bezug nimmt auf „Wasserschäden in den Bereichen Brauhaus, Steakhaus, Keller Eifel Stadel und Lindner-Hotel Nürburgring“.