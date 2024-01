Plus Köln Einwurf zu den deutschen Handballern: Der besondere Zauber von Köln Es gibt einige Anzeichen, dass die deutschen Handballer bei der Heim-EM tatsächlich ihr großes Ziel erreichen können. Von Sven Sabock

Vielleicht wohnt dieser Halle ja wirklich ein ganz besonderer Zauber inne. Weder bei der WM 2007 noch bei der WM 2019 haben die deutschen Handballer in Köln ein Spiel verloren, nicht nur Routinier Kai Häfner merkte nach dem Krimi gegen Island an, dass die Arena in Deutz „die beste Handball-Halle ...