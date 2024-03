Plus La Seu d'Urgel

Gute Leistung beim Weltranglistenrennen: Bad Kreuznacher Joshua Dietz begleicht eine Rechnung

Die ambitionierten Slalomkanuten aus Bad Kreuznach starteten im Norden Spaniens in die neue Saison. In La Seu d'Urgel beteiligten sie sich auf der Olympiastrecke von 1992 an einem Weltranglistenrennen und ließen sich auch von einer Portion Neuschnee nicht stoppen.