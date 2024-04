Plus Augsburg Zwei Siege bei Olympia-Quali: Slalomkanutin Ricarda Funk peilt Paris an Von Olaf Paare i Slalomkanutin Ricarda Funk. Foto: Sven Hoppe/dpa Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach ist auf Kurs. Die Olympiasiegerin von 2021 hat bei der nationalen Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris die ersten beiden Läufe im Kajak-Einer gewonnen. „Die Ausgangslage ist sehr gut“, freute sich Walter Senft, der KSV-Sportwart. Lesezeit: 2 Minuten

Am ersten Wettkampftag lag die Slalomkanutin 1,83 Sekunden vor ihrer Konkurrentin Elena Lilik aus Augsburg, am zweiten Tag waren es dann bärenstarke 5,63 Sekunden. „Es war ein sehr guter Einstieg, das Gefühl für nächste Woche so mitzunehmen. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir wissen alle, Olympia-Quali ist hart bis ...