Plus Bad Breisig Ricarda Funk kämpft in Schwarz um Olympia-Ticket – Bad Breisigerin muss sich in Qualifikation behaupten Von Marcus Pauly Der Jubel nach dem Gewinn der olympischen Goldmedaille 2021 in Tokio war legendär. Für Ricarda Funk führt der Weg zur Titelverteidigung zunächst über die nationale Qualifikation in Augsburg und Markkleeberg. Der Weg zu den Olympischen Spielen ist hart, auch und erst recht beim Kanuslalom, wo die Qualifikationsplätze limitiert und schwer zu erreichen sind. Da gibt es auch keinen Bonus für Olympiasieger/innen.

Und so steht Ricarda Funk nun vor zwei enorm wichtigen und schwierigen Wochenenden. Für die Bad Breisiger Goldmedaillengewinnerin von 2021 geht es an diesem Samstag und Sonntag in Augsburg sowie eine Woche später, 27./28. April, in Markkleeberg bei der nationalen Qualifikation des Deutschen Kanu-Verbandes darum, das eine ausgeschriebene Ticket im ...