Plus Bergheim Stefan Senft: Erfolgserlebnis im Langzeitduell i Bärenstark: Oscar Steitz vom KSV Bad Kreuznach feierte auf der Erft in Bergheim einen Doppelsieg. Foto: Stefan Senft Mit einem kleinen, aber starken Team haben die Slalomkanuten vom KSV Bad Kreuznach auf der Erft in Bergheim ihr Können gezeigt. Die Schüler präsentierten sich in ihren Klassen stark, aber auch die Senioren konnten hervorragende Ergebnisse verbuchen. Lesezeit: 2 Minuten

Für die Schüler ging es gleich für zwei Wettkämpfe ins Boot. Nach einen reinen Schülerwettkampf am ersten Tag starteten sie auch noch am zweiten Tag mit allen anderen Altersklassen auf einer verschärften Strecke. Als jüngste Teilnehmerin aus Bad Kreuznach ging die erst neunjährige Hilda Steitz an den Start. Zum Auftakt ...