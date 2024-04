Plus Augsburg

Der weite Weg zum Paris-Ticket – KSV Bad Kreuznach gehört bei Quali zu den teilnehmerstärksten Vereinen

i Der Jubel nach dem Gewinn der olympischen Goldmedaille 2021 in Tokio war legendär. Für Ricarda Funk führt der Weg zur Titelverteidigung zunächst über die nationale Qualifikation in Augsburg und Markkleeberg. Foto: dpa/Jan Woitas

Es ist Jahr für Jahr immer wieder bemerkenswert, dass die Saison der Slalomkanuten direkt mit einem Knaller beginnt. Denn schon bei den nationalen Qualifikationen entscheidet sich, wer Deutschland bei internationalen Großereignissen vertreten darf. In diesem Jahr haben die vier Läufe, die auf zwei Wochenenden in Augsburg und Markkleeberg verteilt sind, noch einen besonderen Stellenwert: Es geht in jeder Disziplin zusätzlich um das deutsche Olympia-Ticket.