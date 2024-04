Auf Kurs in Richtung Paris liegt Ricarda Funk, die die ersten beiden nationalen Qualifikationsläufe zu den Olympischen Spielen gewonnen hat. Eine Vorentscheidung ist damit aber noch nicht gefallen. Es hängt nun alles davon ab, was bei den abschließenden beiden Läufen am Wochenende in Markkleeberg passiert. Foto: Uta Büttner/DKV