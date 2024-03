Plus Leienkaul

Football: AFC Mosel Valley Tigers melden sich aus der Oberliga ab – Neuaufstellung geplant

i American Football: AFC Mosel Valley Tigers melden sich vom Spielbetrieb in der Oberliga ab Foto: HetPics

Lesezeit: 1 Minute

Die Anzeige mit der Überschrift „Wichtige Mitteilung“ in den sozialen Netzwerken ist in schwarz gehalten, weil sie eine traurige ist – zumindest für die American Footballer der AFC Mosel Valley Tigers (Foto), die in Leienkaul beheimatet sind. „Mit Bedauern müssen wir bekannt geben, dass die Mosel Valley Tigers nicht am Spielbetrieb der Oberliga Mitte teilnehmen werden“ heißt es auf den Seiten der Tigers.