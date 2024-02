Spektakel Super Bowl: Wie das größte Sportevent der Welt auch im Westerwald immer mehr Menschen begeistert

Das weltweit größte Einzelsportevent des Jahres steht bevor: der Super Bowl. Das Finale der amerikanischen Football-Liga NFL wird in der Nacht auf Montag Hunderte Millionen Menschen vor die Fernseher locken, wenn in Las Vegas die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers treffen – auch hier im Westerwald. Was den Football so interessant macht und wie sich der Hype auf den Sport in Deutschland auswirkt, weiß Sebastian Haas, Sportlicher Leiter der Fighting Farmers Montabaur.