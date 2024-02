Plus Bad Kreuznach/Las Vegas Faszination American Football: Auch die Bad Kreuznach Warriors fiebern beim Super Bowl mit Der Super Bowl, das Finale der amerikanischen Football-Liga NFL, gilt als eine der größten Sportveranstaltungen weltweit. Auch Domenico Marzi, Trainer der Bad Kreuznach Warriors, wird sich das Spektakel, das in der Nacht auf Montag stattfindet, nicht entgehen lassen. Wir haben mit Marzi über das bevorstehende Endspiel gesprochen und nachgefragt, wie es in der Nahe-Region um die Popularität von American Football bestellt ist. Von Lukas Erbelding

American Football - das ist, wie der Name schon verrät, vor allem in den Vereinigten Staaten eine ganz große Nummer. Dort zieht jedes Jahr im Februar eine Großveranstaltung der Superlative die Sportbegeisterten in ihren Bann: Die Rede ist vom Super Bowl, also dem Finale der amerikanischen Football-Liga NFL. Wenn in ...