Es ist vollbracht: Die Fighting Farmers Montabaur sind zum dritten Mal nach 2007 und 2017 wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Vor 950 Zuschauern schlugen die Westerwälder im heimischen Mons-Tabor-Stadion die Kassel Titans mit 56:21 (14:0, 14:7, 14:0, 14:14). Dadurch feierten die Farmers nicht nur vorzeitig die Meisterschaft in der American-Football-Regionalliga Mitte, sondern auch die Rückkehr in die GFL 2.