SG Mittelrheinvolleys holt nur einen Punkt: 2:3 von Neuwied/Andernach gegen die TSG Mainz-Bretzenheim

Die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys haben ihr Heimspiel gegen die TSG Bretzenheim in der Volleyball-Regionalliga mit 2:3 (27:25, 23:25, 21:25, 25:20, 13:15) verloren. 50 Zuschauer sahen in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Realschule in Andernach eine über zwei Stunden andauernde Begegnung, in der dies- und jenseits des Netzes die Leistungen beider Teams ständig schwankten.