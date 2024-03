Rheinlandderby bei den LAF Sinzig: Feldkirchens Gegner schielt noch auf den Aufstieg

Die LAF Sinzig dominierten das Rheinlandderby beim TV Feldkirchen am ersten Spieltag der Saison 2023/2024 über die Mitteposition. Die Linksrheinischen gewannen in Neuwied verdient mit 3:1. In dieser Szene ist Serge Moor, der auch schon mal für Feldkirchen spielte, erfolgreich. Foto: Jörg Niebergall