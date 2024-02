Plus Neuwied/Münster Insolvenz der Deichstadtvolleys: Amelie Strothoff und Carla Fuchs sind zurück beim USC Münster Kurz vor dem Ende der Transferperiode der Volleyball-Bundesliga darf der USC Münster zwei junge Münsteranerinnen wieder an der Aa begrüßen. Amelie Strothoff (18 Jahre) und Carla Fuchs (19) kehren von den Deichstadtvolleys des VC Neuwied nach Münster zurück und ergänzen die Unabhängigen für den Rest der Saison. Von Redaktion, Christoph Hansen

Für beide Spielerinnen ist es eine Rückkehr in die Heimatstadt. Beim SV Blau-Weiß Aasee und dem VC Olympia Münster ausgebildet, machten sie schließlich bei den Deichstadtvolleys des VC Neuwied den Schritt in die Bundesliga. In der laufenden Saison wird das Duo im Team des USC Münster II in der 2. ...